Sahra Altı Afrika ülkelerinden Tunus 'a taşınan Stembali kültürü, yerel motiflerden izler taşıyan ayin geleneği ve tasavvuf müziği ile her yıl düzenlenen farklı etkinliklerle binlerce kişiyi bir araya getiriyor. Başkent Tunus'un yakınında yer alan Mennuba kentine bağlı Morganiye'de Sidi Ali Hattab (Seyyid Ali Hattab) türbesinde düzenlenen dini ve kültürel etkinliklere ülkenin birçok şehrinden binlerce katılım sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afrikalı kölelerin tasavvuf müziği ile ayin geleneğini Tunus'a taşıyan kültür: 'Stembali' - Son Dakika

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