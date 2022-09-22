Afrikalı liderlerden "Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın" çağrısı - Son Dakika
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Afrikalı liderlerden "Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın" çağrısı

22.09.2022 22:22
Afrikalı liderlerden "Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın" çağrısı

Afrikalı liderler, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB), Zimbabve'ye uygulanan ve ülkede ekonomik krize neden olan yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

Afrikalı liderler, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB), Zimbabve'ye uygulanan ve ülkede ekonomik krize neden olan yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto, BM'de yaptıkları konuşmada Zimbabve'ye uygulanan yaptırımları gündeme getirdi.

Yaptırımların Zimbabvelilerin hayatını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Sall, "AfB bir kez daha Zimbabve'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısı yapıyor." ifadesini kullandı.

SADC Başkanı Tshisekedi, yaptırımları "Masum insanlara karşı işlenen suç" olarak tanımlarken Kenya Devlet Başkanı Ruto ise yaptırımların tüm vatandaşların cezalandırılması anlamına geldiğini vurguladı.

Bir zamanlar Afrika'nın "tahıl ambarı" olarak adlandırılan Zimbabve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Zimbabve'ye yönelik ABD ve AB yaptırımları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Zimbabwe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrikalı liderlerden 'Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın' çağrısı - Son Dakika

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