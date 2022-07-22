Afrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun

Rusya- Ukrayna savaşının yol açtığı gıda krizinden en fazla etkilenenlerin başında gelen Afrika ülkeleri, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, anlaşmanın hızlı şekilde uygulamaya koyulmasını dört gözle beklediklerini belirterek, süreçte rol alan herkesi tebrik etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pretoria'da Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile düzenlediği basın toplantısında, Afrika ülkelerinin Rusya ve Ukrayna bölgesindeki tahıla bağımlılığının gerçek bir tehlike olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Çatışmanın bir an önce bitmesini ve barışı görmek istediklerini vurgulayan Ramaphosa, bu savaşın kıta için bir "uyarı" olması gerektiğini kaydetti.

Ouattara ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmayı imzalama kararı almasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Afrika ülkelerinin kırılgan ekonomileri nedeniyle tedarikte öncelikli olması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bugün İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.