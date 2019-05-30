Afrikalı öğrenci Başkan Dinçer'le buluştu

Aksaray Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Burundili Athumani Ntakirutimana Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Aksaray Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Burundili Athumani Ntakirutimana Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.



Aksaray'da eğitim gören Afrikalı öğrenciyi makamında kabul eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, Athumani Ntakirutimana ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunduktan sonra öğrenciye eğitim hayatında başarılar dileyerek, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - AKSARAY

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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