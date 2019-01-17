Afrikalı Öğrenciler İlk Kez Kar Görmenin Sevincini Yaşadı

- Afrikalı öğrenciler ilk kez kar görmenin sevincini yaşadıKARABÜK - Karabük Üniversitesi'ne, Afrika ülkelerinden eğitim için gelen öğrenciler, hayatlarında ilk kez gördükleri karın keyfini doyasıya çıkardı.

- Afrikalı öğrenciler ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı



KARABÜK - Karabük Üniversitesi'ne, Afrika ülkelerinden eğitim için gelen öğrenciler, hayatlarında ilk kez gördükleri karın keyfini doyasıya çıkardı.

Yurt genelinde etkisini göstermesi beklenilen kar yağışı, Karabük'te etkili olmaya başladı. Dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile Karabük Üniversitesi beyaza büründü. Karabük Üniversitesinde yağan kar renkli ve güzel görüntülere sahne oldu. Öğrenciler bütünleme sınavlarına girmeden önce kar topu oynayarak stres attı. Karabük Üniversitesi'ne, Afrika ülkelerinden eğitim için gelen öğrenciler ise ilk defa kar görmenin sevincini yaşadı. Öğrenciler yağan karın keyfini kampüs içerisinde arkadaşlarıyla beraber yaptıkları kar topu savaşıyla çıkardı.

Külliye Karabük'e duygularını paylaşan Afrikalı öğrenciler, "Ülkelerimizin ikliminden dolayı hayatımızda hiç kar görmemiştik. İlk defa kar görüyoruz. Kara dokunmanın tarif edilemez bir mutluluğu var. Soğuk ama ıslatmıyor. Bu yüzden çok sevdik" diye konuştular.

Ayrıca kar yağışı nedeniyle Karabük Üniversitesi'nde tuzlama çalışmaları da yapıldı. Kampüs içerisinde kapanan yollar açılarak binaların giriş - çıkışları da temizlendi.

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