Son Dakika Haberleri: Afrikalı Öğrencilerden Bilecik Gezisi

Afrikalı Öğrencilerden Bilecik Gezisi

1 saat önce

Afrika kıtasının çeşitli ülkeleri ve şehirlerinden Türkiye'de okuyan 50 kişilik heyet, tarihi ve kültürel değerlerini öğrenmek için Bilecik'e geldiler.

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Afrika kıtasının çeşitli ülkeleri ve şehirlerinden Türkiye'de okuyan 50 kişilik heyet, tarihi ve kültürel değerlerini öğrenmek için Bilecik'e geldiler.

Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı ve Bilecik Hizmet Derneği aracılığıyla ilde ağırlanan heyet, Bilecik Şeyh Edebali Türbesinde dua ettikten sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi ve gösteri salonunda Bilecik Fetih belgeselini izledi.

Ülkede 4 aydır dil eğitimi alan öğrencilere, Bilecik Belediyesi görevlileri tarafından rehberlik edilerek, il ve ülkenin tarihi anlatıldı.

Bilecik ve ülkedeki birçok şehre olan hayranlıklarını ifade eden heyet üyeleri, misafirperverliğinden dolayı Bilecik Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini de gezen heyet, ilden birçok fotoğraf karesi ile ayrıldılar. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Türkiye, Afrika, Bilecik, Yaşam
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