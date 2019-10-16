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Afrikalı öğrencilerden Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Afrikalı öğrencilerden Mehmetçiğe destek -45 farklı ülkeden Sivas'a gelip Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler Komando marşı okuyarak Mehmetçiğe destek verdiSİVAS - 45 farklı ülkeden Sivas'a gelip Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin...

Afrikalı öğrencilerden Mehmetçiğe destek

-45 farklı ülkeden Sivas'a gelip Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler Komando marşı okuyarak Mehmetçiğe destek verdi

SİVAS - 45 farklı ülkeden Sivas'a gelip Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler Komando marşı okuyarak Mehmetçiğe destek verdi.

Sivas'ta bulunan Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde 45 farklı ülkeden 80 öğrenci eğitim görüyor. Ülkelerinden uzakta eğitim gören ve zamanlarının çoğunu okulda geçiren öğrenciler, her sabah güne TSK tarafından Suriye'de yürütülen Barış Pınarı harekatında görev alan Mehmetçikler için dua ederek başlıyor. Mehmetçiğe dua eden öğrenciler bugün harekata destek vermek amacıyla okul bahçesinde toplanarak Komando marşı okudu. Hilal şeklini alan öğrenciler, marşı okudukları esnada kendi ülke bayraklarını ve Türk bayraklarıı açtılar. Öğrencilerin komando marşı okuduğu anlar havadan da görüntülendi. Öğrencilerin Mehmetçiğe destek verdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Türk ordusunun Barış Pınarı harekatında muzaffer olacağını belirten öğrenciler, Mehmetçiğe desteklerinin tam olduklarını söyledi.

Afrikalı öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Komando, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
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