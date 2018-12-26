Son Dakika Haberleri: Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci

Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci

28 dakika önce

Sivas'ta Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 32 farklı ülkeden 55 yabancı öğrencilerden bazıları ilk kez kar görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci, System.String[]
Sivas'ta Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 32 farklı ülkeden 55 yabancı öğrencilerden bazıları ilk kez kar görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kar tatilinin tadını 15 Temmuz Şehitler Kampüsündeki Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 32 farklı ülkeden 55 öğrenci çıkardı. İlk kez kar görmenin heyecanını yaşayan çoğunluğu Afrikalı öğrenciler, okulun bahçesine çıkarak kar topu oynayarak kardan adam yaptı. Öğrenciler yaptıkları kardan adama Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu 'Robinho'nun adını verdi.

Bazı öğrenciler hayatlarında ilk kez kar gördüklerini söylerken, şaşırdıklarını belirttiler. Karın yağmasından dolayı çok sevindiklerini ifade eden öğrenciler ilk kez kardan adam yaptıklarını anlattılar. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:12 Kaynak: İHA

Sivas, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:40:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]