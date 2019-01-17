Son Dakika Haberleri: Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci

Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci

51 dakika önce

Karabük Üniversitesi'ne (KBÜ) öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, ilk defa kar görmenin sevincini yaşadı.

Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci, System.String[]
Karabük Üniversitesi'ne (KBÜ) öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, ilk defa kar görmenin sevincini yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla KBÜ kampüsü beyaza büründü.

Afrika ülkelerinden öğrenim için gelen kente öğrenciler ise ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, yağan karın keyfini kampüste arkadaşlarıyla kartopu oynayarak çıkardı.

Bu arada, kampüs içerisinde kapanan yollar açılarak binaların giriş çıkışları temizlendi ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlerken, çocuklar da karda kaydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Afrika, Karabük, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı Antalya ile İzmir Hızlı Trenle Bağlanacak"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:13:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]