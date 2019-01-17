Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci
51 dakika önce
Karabük Üniversitesi'ne (KBÜ) öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, ilk defa kar görmenin sevincini yaşadı.
Karabük
Üniversitesi'ne (KBÜ) öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, ilk defa kar görmenin sevincini yaşadı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla KBÜ kampüsü beyaza büründü.
Afrika ülkelerinden öğrenim için gelen kente öğrenciler ise ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, yağan karın keyfini kampüste arkadaşlarıyla kartopu oynayarak çıkardı.
Bu arada, kampüs içerisinde kapanan yollar açılarak binaların giriş çıkışları temizlendi ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlerken, çocuklar da karda kaydı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:22 Kaynak: AA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)
Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı
Antalya ile İzmir Hızlı Trenle Bağlanacak"