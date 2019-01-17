Son Dakika Haberleri: Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci

Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci

42 dakika önce

KARABÜK Üniversitesi'ne, Afrika ülkelerinden öğrenim görmek için gelen öğrenciler, hayatlarında ilk kez gördüklerini belirttikleri karın keyfini doyasıya çıkardı.

Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci, System.String[]
KARABÜK Üniversitesi'ne, Afrika ülkelerinden öğrenim görmek için gelen öğrenciler, hayatlarında ilk kez gördüklerini belirttikleri karın keyfini doyasıya çıkardı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Karabük Üniversitesi kampüsü de beyaza büründü. Öğrenciler bütünleme sınavlarına girmeden önce kar topu oynayarak stres attı. Üniversiteye, Afrika ülkelerinden öğrenim görmek için gelen öğrenciler ise ilk defa gördüklerini belirttikleri kar sevinci yaşadı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:29 Kaynak: DHA

Afrika, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti Bakan Albayrak: Marketlerde İstediğimiz Rakamlar Yok, Bunu Konuşacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:11:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]