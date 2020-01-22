Afrikalı öğrencilerin kar sevinci - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde bu yıl öğrenim görmeye başlayan Afrikalı öğrenciler, hayatlarında ilk kez gördükleri karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararasılaşma yönünde geçtiğimiz yıl attığı adımlar sonrasında bu yıl toplam bin 400 yabancı öğrenciye kapılarını açtı. Çad, Kamerun, Nijerya, Afganistan, Kosova, Suriye gibi birçok ülkeden eğitim almak için kente gelen öğrencilerden Afrikalı olanlar hayatlarında ilk kez kar yağışını Tokat'ta tecrübe etti. Yağan kar sonrasında sabah saatlerinde kendilerini kampüs dışına atan Afrikalı öğrenciler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Yabancı öğrencilerin Tokat'ı, Tokatlıların da misafir öğrencileri çok sevdiğini söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Melih Taştan: "Üniversitemiz yabancı öğrenci sayısını son bir yılda bin 400'e kadar çıkardı. Her geçen gün de bunu daha fazla sayıya çıkarmanın hedefindeyiz. Bugün de gördüğünüz gibi çoğunluğu Afrikalı olan öğrencilerimizden ilk defa kar görenler de var içlerinde. Onlarda merkezi yemekhanenin önünde birbirleriyle kartopu oynadılar. Kartopu savaşı yaptılar" şeklinde konuştu.



Afrikalı öğrenciler ilk kez gördüklerini söyledikleri kar ile kartopu oyun oynadıktan sonra duygularını kendilerini görüntüleyen basın mensupları ile paylaştı. - TOKAT