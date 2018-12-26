Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci…kardan Adam Yapıp İlk Kez Karın Tadını Çıkardılar
38 dakika önce
Afrikalı öğrencilerin kar sevinci...Kardan adam yapıp ilk kez karın tadını çıkardılarSİVAS - Sivas'ta Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 32 farklı ülkeden 55 yabancı öğrencilerden bazıları ilk kez kar görmenin şaşkınlığını yaşadı.
Afrikalı öğrencilerin kar sevinci…Kardan adam yapıp ilk kez karın tadını çıkardılar
SİVAS - Sivas
'ta Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 32 farklı ülkeden 55 yabancı öğrencilerden bazıları ilk kez kar görmenin şaşkınlığını yaşadı.
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kar tatilinin tadını 15 Temmuz Şehitler Kampüsündeki Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu Lisesi
'nde eğitim gören 32 farklı ülkeden 55 öğrenci çıkardı. İlk kez kar görmenin heyecanını yaşayan çoğunluğu Afrikalı öğrenciler, okulun bahçesine çıkarak kar topu oynayarak kardan adam yaptı. Öğrenciler yaptıkları kardan adama Demir Grup Sivasspor
'un Brezilyalı oyuncusu 'Robinho
'nun adını verdi.
Bazı öğrenciler hayatlarında ilk kez kar gördüklerini söylerken, şaşırdıklarını belirttiler. Karın yağmasından dolayı çok sevindiklerini ifade eden öğrenciler ilk kez kardan adam yaptıklarını anlattılar.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:40 Kaynak: İHA
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