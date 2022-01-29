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AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN PALANDÖKEN'DE KIZAK KEYFİ - Son Dakika

AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN PALANDÖKEN'DE KIZAK KEYFİ

29.01.2022 09:29

TÜRKİYE'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan ve bir vakfın daveti üzerine Erzurum'a gelen Afrikalı öğrenciler, Palandöken Kayak Merkezi'nde kızaklarla kayarak karın tadını doyasıya çıkardılar.

TÜRKİYE'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan ve bir vakfın daveti üzerine Erzurum'a gelen Afrikalı öğrenciler, Palandöken Kayak Merkezi'nde kızaklarla kayarak karın tadını doyasıya çıkardılar.

Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 44 ayrı pisti bulunan ve aynı anda 20 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken Kayak Merkezi'nde tatilciler ışıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapma imkanına sahip. Kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise acemi pistinde kızaklarla tatilin keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğretin gören 15 Afrikalı öğrenciler bir vakfın daveti üzerine Erzurum'a geldi. Tarihi ve turistik yerleri gezdirilen öğrenciler kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Palandöken'e de getirildi. Hayatlarında karı ilk kez okumak için geldikleri Türkiye'de gördüklerini söyleyen öğrenciler, kızaklarla kayarak çocuklar gibi eğlendi. Zaman zaman kendi aralarında da yarışarak eğlenceyi aksiyona dönüştüren öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'ye Kamerun'dan geldiğini ve Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuduğunu söyleyen Latif Abdul (18), Karı ilk kez 2020 yılında İstanbul'a geldiğimde gördüm. Kızaklarla Palandöken'de çok iyi kayıyoruz hatta trenin vagonları gibi iniş yaptık. Afrika'ya kar yağmasını isterim. Dua ediyorum ülkem Kamerun'a da kar yağsın diye konuştu.

AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN PALANDÖKEN'DE KIZAK KEYFİ
AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN PALANDÖKEN'DE KIZAK KEYFİ
AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN PALANDÖKEN'DE KIZAK KEYFİ

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Kayak Merkezi, Kamerun, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN PALANDÖKEN'DE KIZAK KEYFİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN PALANDÖKEN'DE KIZAK KEYFİ - Son Dakika
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