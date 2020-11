Afrikalı sanatçılar, "Olduğun gibi güzelsin" isimli çağdaş sanat projesinde birleşti - Son Dakika

Senegal'in başkenti Dakar'da, Afrikalı sanatçıların eserlerinden oluşan "Olduğun gibi güzelsin (You are beautiful the way you are)" isimli çağdaş sanat projesi, siyahi kimliği üzerine farklı bir bakış açısı sunuyor.

Dünyanın dört yanından 17 Afrikalı sanatçının farklı disiplinlerdeki çağdaş sanat çalışmaları, Dakar'da halka açık alanlarda ziyaretçilerini bekliyor.

"Marakeş'in Andy Warhol'u" olarak bilinen Faslı fotoğraf sanatçısı Hassan Hajjaj, portreleriyle ünlenen Senegalli Alun Be, çektiği fotoğrafları kolajlayarak resmeden Amerikalı Jordan Casteel'in de aralarında bulunduğu sanatçıların modern sanat alanındaki eserleri, köprü, otobüs durağı, kavşak gibi günlük hayatta sıkça kullanılan yaşam alanlarını süslüyor.

Projede, 17 sanatçının fotoğraf, resim ve kolajdan oluşan eserlerinin yanı sıra Senegalli ünlü rapçi Xuman ile aktivist ve şarkıcı Aida Sock'un da ifadelerinin yazılı olduğu iki çalışma da yer alıyor.

"Sen olduğun gibi güzelsin. Kimse için değişmene gerek yok"

Projenin Küratörlerinden Djibril Drame, AA muhabirine, çıkış noktalarını ve amaçlarını anlattı.

Drame, bu eserleri, ABD'de yaşayan projenin diğer küratörü Modou Dieng ile 3 ay gibi kısa sürede bir araya getirdiklerini söyledi.

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin akabinde siyahi olmak ve siyahi kimliğine ilişkin başlayan tartışmalardan ilham aldıklarını belirten Drame, şöyle devam etti:

"Bu proje, çağdaş sanatın bir nevi siyahi yorumu oldu. Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı şair ve yazar Leopold Senghor'un felsefesinden yola çıktık. Vermek istediğimiz mesaj çok net; 'Ten renginde sorun yok, onaylanmaya ihtiyacın yok, sen olduğun gibi güzelsin. Kimse için değişmene gerek yok. Ten rengin, ırkın, dilin, senin parçan ve bunu başkaları seni kabul etsin diye değiştirmeye çalışma, kucakla. Seni bilgine, deneyimlerine ve karakterine göre değerlendirsinler, rengine göre değil."

"Çağdaş sanatı demokratikleştirmek istedik"

Drame, eserleri, otobüs durağı, köprü altı, basketbol sahası gibi halka açık alanlara yerleştirerek sanatı herkes tarafından ulaşılabilir kılmak istediklerini dile getirdi.

"Sanatı, özellikle de çağdaş sanatı demokratikleştirmek istedik." diyen Drame, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları müzelere, galerilere hapsetmek yerine sokağa yerleştirmek istedik. Aralarında çok pahalı eserler var ama siz otobüs beklerken bunları görebiliyorsunuz. Bu yönüyle de projenin özel olduğunu düşünüyoruz. 'Sanatın sadece elitlerin tekelinde olması' fikrine hep karşıydık. Projenin ana fikriyle de çok uyduğunu düşünüyoruz.

Bu eserler, muhakkak sokakta olmalı. Mesela Hassan Hajjaj'ın çalışmasında kaftan giymiş 3 erkek var. 'Ben, senin istediğin gibi giyinemem, ben buyum' mesajı var. Dolayısıyla bu eserleri, bir kalıba sokmak, bir yere hapsetmek o ruhu öldürürdü."

Projede, eserlerin yerleştirildiği adreslere "youarebeautifulthewayyouare.net" adresindeki haritadan ulaşılabiliyor.

Dakar Bienali'nin de destek verdiği proje, 31 Aralık'a kadar Dakar sokaklarında sanatseverlerin ve halkın beğenisine sunulacak.