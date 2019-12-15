Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geldi

6 saat önce

Uganda'nın Masaka bölgesindeki bir köyde birlikte yaşayan öksüz ve yetim çocukların bir araya gelerek oluşturduğu ve dans videolarıyla dünyanın ilgisini çeken "Masaka Kids Africana" grubu, Türkiye'ye geldi.

Uganda'nın Masaka bölgesindeki bir köyde birlikte yaşayan öksüz ve yetim çocukların bir araya gelerek oluşturduğu ve dans videolarıyla dünyanın ilgisini çeken "Masaka Kids Africana" grubu, Türkiye'ye geldi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gelen gruba İstanbul Havalimanı personeli tarafından sürpriz bir karşılama yapıldı.

Sosyal medyadaki dans videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen "Masaka Kids Africana" grubunun üyeleri, havalimanına giriş yaptıklarında "İstanbul will dance with you, Welcome Masaka Kids Africana" yazan bir pankart ile karşılandı.

Karşılamadan memnun olan çocuklar, pankartın altında fotoğraf çektirdi. Karşılama ekibiyle kucaklaşan dansçı çocuklar, "buggy" adı verilen araçlarla havalimanı çıkışına götürüldü. Ekiptekiler, sürpriz karşılamaya teşekkür etmek amacıyla havalimanı çıkışında dans gösterisi yaptı.

"Masaka Kids Africana" grubu, havalimanından alkışlarla uğurlandı.

Türkiye'ye gelen dansçı çocuklar, 14-23 Aralık arasında İstanbul'da bazı programlara katılacak ve dans gösterisi yapacak.

Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geldi

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Google'dan Türkiye için lisans durdurma uyarısı
Beren Saat'le aşk yaşadığı iddia edilen DJ Maga sarışın güzelle dudak dudağa yakalandı Vatandaşlara önemli uyarı! 3-6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

Son Dakika Haberleri
19:45 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
19:43 Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü - Son Dakika
19:42 Hindistan'da "Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik" karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika
19:40 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 28 sivili öldürdü - Son Dakika
19:38 Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor - Son Dakika
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:47:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]