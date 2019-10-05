Afrikalı yetimler için vida sıktılar kaynak yaptılar

Balıkesirli iş adamı Coşkun Sever tarafından "Bir vida da sen sık, bir kaynak da sen yap" sloganıyla başlatılan proje kapsamında üretilen tel örme makinesi, Tanzanya'da bir yetimhaneye hibe olarak gönderildi. Tel örme makinesi ile üretim yapılarak elde edilen gelir, yetimhaneye kalacak.

Burhaniye ilçesindeki fabrikada üretilen tel örme makinesinin tüm giderlerini karşılayan Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tanzanya'daki yetimhaneye gelir kaynağı olması amacıyla bir tel örme makinesi yaptık. Bu makinenin yapımında kaymakam da görev aldı, belediye başkanı da." dedi.

Bir hayalleri olduğunu ve bu hayali Tanzanya'daki Büyükelçi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu ile paylaştıklarını ifade eden Sever, "Tanzanya'ya bir tel örme makinesi göndermek istedik, buradaki bir yetimhane için. Bu projemizi daha özel kılmak amacıyla bu makinenin Burhaniyeliler tarafından yapımını sağlamak için "Bir vida da sen sık, bir kaynak da sen yap" kampanyası başlattık." diye konuştu.

Kampanyaya kaymakamdan belediye başkanına, iş adamından sanayicisine, sivil toplum kuruluşlarından sanayideki çırağına kadar herkesin katılım gösterdiğini dile getiren Sever, "Biri cıvata sıktı, biri kaynak yaptı. Bugün projemizi bitirdik, konteynıra yüklememizi yaptık. İnşallah 26 gün sonra barışın kenti Darüsselam'a, Tanzanya'ya makinemiz gidecek. Oradaki yetimhanedeki çocuklara bu makinenin eğitimini vererek onların bir gelir elde etmesini sağlamaya vesile olabildiysek ne mutlu bize Burhaniyeliler olarak." ifadelerini kullandı.

Sel örme makinesi ile yapılan üretimle elde edilecek gelirin, yetimhaneye kalacağını kaydeden Sever, makinenin yapımında emeği geçen, alın teri döken herkese teşekkür ederek, "Tüm sınırları ortadan kaldıran, bizleri birleştiren bu güzel projenin gerçekleşmesinde emeği geçen, bizlere inanan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

"Bir vida da sen sık, bir kaynak da sen yap" projesine destek verenlerden Rafet Aktürk de şunları söyledi:

"Bizim de bir katkımız olsun diye bir vida da biz sıkıverdik. Böyle bir projede bulunmaktan çok mutluluk duyduk. Çok hoşumuza gitti. Başladığı günden bugüne kadar çok keyif aldık. Burhaniyeli bir arkadaşımızın böyle bir projede yer alması bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah biz de böyle bir proje yapıp Tanzanya'da veya başka ülkelerde bulunan ihtiyaç sahiplerine katkı sunarız."