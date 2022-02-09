Üye Girişi
Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etti - Son Dakika

Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etti

09.02.2022 10:23

Afrika kıtasının farklı ülkelerindeki Müslümanlar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Afrika kıtasının farklı ülkelerindeki Müslümanlar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Sudan, Tanzanya, Çad ve Somali gibi Afrika ülkelerindeki Müslümanlar stadyumlarda, okullarda, bahçelerde ve yetimhanelerde bir araya gelerek Türkiye ve Erdoğan ailesinin huzuru için ellerini semaya açtı.

Duaya gelen vatandaşlar, öğrenciler, hafızlar ve yetimler, ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arapça ve yerel dillerinde dua eden Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirip Erdoğan çiftinin bir an önce sağlığına kavuşması temennilerinde bulundu.

Somali'deki İHH yetimhanesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Yetkililer, Erdoğan çiftinin acil şifa bulması için yetimhanede kalan kız çocuklarıyla dua ettiklerini söyledi.

Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etti
Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etti
Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etti

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Afrika, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
09:53 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
09:42 Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:30:16. #1.13#
SON DAKİKA: Afrikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement