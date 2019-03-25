Son Dakika Haberleri: Afrikalılar "Ortak Pazar" İçin Ruanda'da Bir Araya Geldi

Afrikalılar "Ortak Pazar" İçin Ruanda'da Bir Araya Geldi

52 dakika önce

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen Africa CEO Forum ile kıta genelinde ortak pazar kurulması hedefleniyor.

Afrikalılar
Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen Africa CEO Forum ile kıta genelinde ortak pazar kurulması hedefleniyor.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, açılış konuşmasında, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AFCFTA) fikrinin gerçekleşmesi için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kagame, "Bir yıl önce bu salonda 44 Afrika ülkesi serbest ticaret bölgesi için anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma için yeniden toplandık ve yürürlüğe girme yolunda. Atılan adımlar Afrika için önemli bir güç sağlayacak." dedi.

Anlaşma ile Afrika kıtasının dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olması hedefleniyor.

26 Mart'a kadar devam edecek "Africa CEO Forum"a Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshiseked başta olmak üzere üst düzey siyasiler, iş insanları ve yöneticiler katıldı.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de 21 Mart 2018'de düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde, anlaşmaya 44 Afrika ülkesi imza atmıştı.

Moritanya'da 2 Temmuz 2018'de düzenlenen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi'nde ise 5 ülke daha AFCFTA'yı imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:22 Kaynak: AA

CEO, Afrika, Güncel
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