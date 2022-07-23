Afrikalılar Refahlarının İyileştirilmesine Kimin Gerçekten Yardımcı Olduğunu Çok İyi Biliyor

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Afrikalıların kimin Afrika'ya yüksek kaliteli altyapı ulaştırdığı ve refahlarını iyileştirmeye çabaladığı konusunda adil bir fikri olduğunu söyledi. Sözcü bu açıklamaları, Çin'in Afrika ülkelerindeki altyapı inşaat projelerinin hız ve güvenilirliğinin Avrupa Birliği'nden daha yüksek olduğunu gösteren 25 Afrika ülkesinden politikaları belirleyen 1000'den fazla katılımcının yer aldığı bir ankete cevaben yaptı. Wang, Çin'in altyapılarını geliştirmelerine yardım etmek ile Afrika'nın bağımsız ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için kapasitesi dahilinde çeşitli yollarla Afrika ülkeleriyle işbirliği yaptığını ifade etti. "Çinli şirketler, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 2000'de kurulmasından bu yana Afrika genelinde 10.000 kilometreden fazla demiryolu, 100.000 kilometreye yakın otoyol, 1.000'e yakın köprü, yaklaşık 100 liman ve çok sayıda hastane ile okul inşa etti" diyen Wang, ancak bazı güçlerin sözde "yüksek kaliteli altyapı" kavramını pazarlayarak Çin-Afrika işbirliğini itibarsızlaştırdığını söyledi. Wang, "Çin, Afrika için uluslararası işbirliğini her zaman destekliyor ve Afrika uluslarının egemenliğine saygı duyma ve Afrika'nın sesini dinleme öncülüğünde tüm tarafların güçlerini tam olarak kullanmaları ile Afrika halkı için daha pratik şeyler yapmaları gerekliliğine inanıyor" diye konuştu.