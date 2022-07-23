Afrikalılar Refahlarının İyileştirilmesine Kimin Gerçekten Yardımcı Olduğunu Çok İyi Biliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afrikalılar Refahlarının İyileştirilmesine Kimin Gerçekten Yardımcı Olduğunu Çok İyi Biliyor

23.07.2022 12:21
Afrikalılar Refahlarının İyileştirilmesine Kimin Gerçekten Yardımcı Olduğunu Çok İyi Biliyor

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Afrikalıların kimin Afrika'ya yüksek kaliteli altyapı ulaştırdığı ve refahlarını iyileştirmeye çabaladığı konusunda adil bir fikri olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Afrikalıların kimin Afrika'ya yüksek kaliteli altyapı ulaştırdığı ve refahlarını iyileştirmeye çabaladığı konusunda adil bir fikri olduğunu söyledi. Sözcü bu açıklamaları, Çin'in Afrika ülkelerindeki altyapı inşaat projelerinin hız ve güvenilirliğinin Avrupa Birliği'nden daha yüksek olduğunu gösteren 25 Afrika ülkesinden politikaları belirleyen 1000'den fazla katılımcının yer aldığı bir ankete cevaben yaptı. Wang, Çin'in altyapılarını geliştirmelerine yardım etmek ile Afrika'nın bağımsız ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için kapasitesi dahilinde çeşitli yollarla Afrika ülkeleriyle işbirliği yaptığını ifade etti. "Çinli şirketler, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 2000'de kurulmasından bu yana Afrika genelinde 10.000 kilometreden fazla demiryolu, 100.000 kilometreye yakın otoyol, 1.000'e yakın köprü, yaklaşık 100 liman ve çok sayıda hastane ile okul inşa etti" diyen Wang, ancak bazı güçlerin sözde "yüksek kaliteli altyapı" kavramını pazarlayarak Çin-Afrika işbirliğini itibarsızlaştırdığını söyledi. Wang, "Çin, Afrika için uluslararası işbirliğini her zaman destekliyor ve Afrika uluslarının egemenliğine saygı duyma ve Afrika'nın sesini dinleme öncülüğünde tüm tarafların güçlerini tam olarak kullanmaları ile Afrika halkı için daha pratik şeyler yapmaları gerekliliğine inanıyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li Yetkili Taiwan Ziyaretinde Israr Ederse Çin Güçlü Şekilde Yanıt Verecek Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li Yetkili Taiwan Ziyaretinde Israr Ederse Çin Güçlü Şekilde Yanıt Verecek Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Çip Endüstrisinde Zorlayıcı Diplomasisi Başarısızlığa Uğrayacak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Çip Endüstrisinde Zorlayıcı Diplomasisi Başarısızlığa Uğrayacak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, TEM Otoyolu, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrikalılar Refahlarının İyileştirilmesine Kimin Gerçekten Yardımcı Olduğunu Çok İyi Biliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
12:00 Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Lebreton: BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı
11:54 860 volt elektrik sağlayabilen yılan balığı ve timsah karşı karşıya kaldı! Sonrası ise inanılmaz
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:19 Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 12:26:13. #1.12#
SON DAKİKA: Afrikalılar Refahlarının İyileştirilmesine Kimin Gerçekten Yardımcı Olduğunu Çok İyi Biliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement