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Afrikalılar salgından batıyı sorumlu tutuyor: Avrupalılara 'koronavirüsler' diye sesleniyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsün çıktığı ülke Çin olsa da salgının en çok Avrupa'da etkisini göstermesi ile Afrika ülkelerinde yaşayan batılılara yönelik ırkçı saldırılar önemli ölçüde arttı. Bazı devlet yetkileri de bu nefret ikliminin oluşmasında rol alıyor
Yeni tip koronavirüsün çıktığı ülke Çin olsa da salgının en çok Avrupa'da etkisini göstermesi ile Afrika ülkelerinde yaşayan batılılara yönelik ırkçı saldırılar önemli ölçüde arttı.
Bugüne kadar birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan Afrikalılar, Covid-19'un ülkelerinde yayılmasında Avrupalıları sorumlu tutuyor. Ayrıca virüsün ABD, Çin veya Fransa'da laboratuvar ortamında icat edildiğine dair komplo teorileri de halk arasında güçleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:14
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