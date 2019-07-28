(AFRİN)- Afrin'de Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı
4 dakika önce
- Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralıAFRİN - Suriye'nin Afrin kenti merkezinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 05:29 Kaynak: İHA
- Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı
AFRİN - Suriye'nin Afrin kenti merkezinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afrin şehir merkezinde bir restoranın önünde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Patlamada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Ünlü YouTuber Reynmen, gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı Galatasaray'ın eski oyuncusu Cavanda ölümden döndü! New York'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı Yuto Nagatomo: Türk doktorlar olmasa hayatta kalamazdım