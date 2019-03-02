Afrin Barajı Yüzde 100 Doldu
1 saat önce
Kilis'te, bu yıl su tutmaya başlayan Afrin Barajı yüzde 100 kapasiteye ulaştı.
Kilis
'te, bu yıl su tutmaya başlayan Afrin
Barajı yüzde 100 kapasiteye ulaştı.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara
, Afrin Barajının yüzde 100 kapasiteye ulaştığını ifade ederek, "2019 Ocak ayı başından itibaren su tutmaya başlanan Yukarı Afrin Barajında bugün 1 Mart 2019 itibariyle baraj kapasitesi olan 38 milyon metreküp yani yüzde 100 doluluğa ulaşılmış ve dolu savaktan su gelmeye başlamıştır" ifadesi kullandı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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