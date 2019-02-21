Afrin Çayı'nda Ölü Bulunan Suriyeli Kadınlarla İlgili Soruşturma Devam Ediyor
1 saat önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı'nda ölü bulunan 3 Suriyeli kadınla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesine bağlı Davutpaşa
Mahallesi yakınlarındaki Afrin
Çayı'nda ölü bulunan 3 Suriyeli kadınla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı'nda dün Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadın cesedi bulundu. Yaşları 50-60 arasında olan 3 kadının cesedi götürüldükleri Reyhanlı Devlet Hastanesi
'ndeki incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından kimlikleri belirlenen 2 kadının cenazesi yakınlarına teslim edilirken, diğerinin ise kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Kadınların nasıl öldüğü otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:58 Kaynak: DHA
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