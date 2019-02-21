Son Dakika Haberleri: Afrin Çayı'nda Ölü Bulunan Suriyeli Kadınlarla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Afrin Çayı'nda Ölü Bulunan Suriyeli Kadınlarla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı'nda ölü bulunan 3 Suriyeli kadınla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Afrin Çayı'nda Ölü Bulunan Suriyeli Kadınlarla İlgili Soruşturma Devam Ediyor, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı'nda ölü bulunan 3 Suriyeli kadınla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı'nda dün Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadın cesedi bulundu. Yaşları 50-60 arasında olan 3 kadının cesedi götürüldükleri Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından kimlikleri belirlenen 2 kadının cenazesi yakınlarına teslim edilirken, diğerinin ise kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Kadınların nasıl öldüğü otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:58 Kaynak: DHA

Hatay, Afrin, 3. Sayfa
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