Afrin'de 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde eğitim gören 2 bin 500 öğrenciye, kırtasiye malzemesi desteği verildi. Dağıtılan setlerin içinde defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya çeşitleri, kitap kabı ve cetvel takımı gibi ürünler yer aldı.

Okulların açılmasıyla birlikte Suriye'deki eğitim faaliyetlerini başlattıklarını söyleyen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bölgedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği verildiğini belirtti. Tosun, "Afrin'de eğitimin başlamasıyla birlikte her yıl olduğu gibi yine ihtiyaç sahibi çocuklarımız için ücretsiz kırtasiye setleri hazırladık. İlçenin merkezinde ve kırsal kesimindeki bazı köylerde öğrenim gören 2 bin 500 öğrenciye hazırlamış olduğumuz kırtasiye setlerini dağıttık. Suriye'de çalışma yürüttüğümüz diğer bölgelerdeki dağıtımlarımız ise halen devam ediyor" dedi.

Selim Tosun, okullarda ayrıca maske ve el dezenfektanı dağıtıldığını da kaydederek, "Malum olduğu üzere koronavirüs halen tam anlamıyla son bulmadı. Okullarında açılmasıyla birlikte çocukların virüsten korunması daha da zor hale geldi. Bu nedenle ilçedeki okullarda maske, el dezenfektanı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Bu çalışmayı Afrin'deki tüm okullarda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.