Afrin'de 2 canlı bomba yakalandı - Son Dakika
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Afrin'de 2 canlı bomba yakalandı

18.05.2022 16:37

Suriye Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu bilgisi alınan 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı.

Suriye Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu bilgisi alınan 2 PKK/KCK-PYD/ YPG'li kadın terörist yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi. Düzenlenen operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinde yapılan aramada uzaktan kumandalı 5,6 kilogram ağırlığında C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildiği öğrenildi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner-İHA)

Afrin'de 2 canlı bomba yakalandı
Afrin'de 2 canlı bomba yakalandı
Afrin'de 2 canlı bomba yakalandı
Afrin'de 2 canlı bomba yakalandı
Afrin'de 2 canlı bomba yakalandı
Afrin'de 2 canlı bomba yakalandı

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Suriye Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist yakalandı Suriye Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist yakalandı Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de çocukları kullanmaya devam ediyor Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de çocukları kullanmaya devam ediyor Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

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