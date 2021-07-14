Afrin'de 35 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulundu - Son Dakika

Suriye'nin Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/ PKK'lı teröristlerin kontrol ettiği bölgede infaz edilen 35 kişinin cesedine ulaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin bölgesinde yerel güvenlik kuvvetlerine yapılan bir ihbar üzerine Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide kazı çalışması başlatıldı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen kazıda, 15-20 metre derinliğe gömülü çuvallarda çok sayıda cesede ulaşıldı.

Yapılan sayımda çuvallar içerisinde 35 ceset bulan güvenlik güçleri, cesetlerin, TSK'nın Afrin'deki terör hedeflerini etkisiz hale getirmek amacıyla Ocak 2018'de başlattığı ve bölgenin yaklaşık iki ayda kontrol altına alınmasını sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kısa süre önce terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan bölgede infaz edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişilere ait olduğunu belirledi.

Havanın kararması üzerine ara verilen bölgedeki kazı çalışmalarına yarın devam edilecek.

O dönem YPG/PKK, kontrol ettiği bölgelerde eli silah tutan herkesi saflarına katılmaya zorluyor, karşı çıkanları infaz ediyordu.