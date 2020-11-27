- Afrin'de 560 çocuğa kışlık kıyafet desteği - Son Dakika

- Afrin'de 560 çocuğa kışlık kıyafet desteği

AFRİN - Türk hayırseverler Suriye'nin Afrin ilçesinde yaşayan savaş mağduru ve yetim 560 çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan savaş mağduru ve yetim 560 çocuğa İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından kışlık kıyafet yardımında bulunuldu. Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki savaş mağduru ve yetim çocukları desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi. Tahiroğlu, kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte çok sayıda kampın ihtiyaçlarının arttığını belirterek, "Kamplarda yaşayan çocukları kışın soğuğundan korumak için çalışma başlattık. Bu kapsamda son birkaç haftadır binlerce çocuğumuzun kışlık kıyafet ihtiyacını giderdik. Son olarak Afrin'de de 560 çocuğumuza kışlık kıyafet çantası dağıttık. Bu çantaların içerisinde mont, bot, atkı, bere, çorap, çamaşır, içlik, kazak ve pantolon bulunuyor" dedi.

Afrin başta olmak üzere Suriye'de kış yardım çalışmalarının devam edeceğini anlatan Tahiroğlu şöyle konuştu:

"Suriye savaşı 10.yılına girdi. Maalesef milyonlarca insan hala insani yardıma muhtaç durumda yaşam mücadelesi veriyor. Bu süreçte savaş mağduru ve yetim çocuklarımız başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine destekte bulunmayı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımız sayesinde en azından kamplarda yaşayan insanların kış dönemini bir nebze olsun sıcak geçirmesini sağlamış olacağız."