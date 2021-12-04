SPOR Afrin'de ampute dostluk maçı - Son Dakika

SPOR Afrin'de ampute dostluk maçı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- Suriye'nin Afrin ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Suriye Genç İHH ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dostluk maçı düzenlendi. Sporcular sahaya geçen hafta trafik kazası sonucu vefat eden Genç İHH gönüllüsü 4 gencin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart ile çıktı. Dostluk ortamında oynanan halı saha maçını yeşil sarılı takım 3-1 kazandı. Ampute futbol takımları arasındaki maçı organize eden Suriye Genç İHH ekibinin Sorumlusu Halil Burak Parlakyiğit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ampute futbol maçı organize ettiklerini söyledi.

'YARALARI TEDAVİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Parlakyiğit, savaşın bıraktığı yaraları tedavi etmeye çalıştıklarını belirterek, 'Suriye'deki iç savaş nedeniyle birçok sivil bedensel uzuvlarını kaybetti. Her şeye rağmen hayata tutunma çabaları sürüyor. Onların bu çabalarına katkıda bulunmak ve bir farkındalık oluşturmak için Afrin'de yaşayan ve geçmiş dönemlerde Suriye'deki çeşitli futbol kulüplerinde top koşturmuş olan sporcuları bir araya getirdik' dedi.

'SPORCULARI MOTİVE ETTİ'

Dostluk ortamında oynanan halı saha maçının sporcuları motive ettiğini sözlerine ekleyen Parlakyiğit, 'Malum olduğu üzere 3 Aralık tarihi, Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildi. Bedensel engellerin hayatın ritüellerinin sürmesi için engel olmadığını bizlere ispatlayan çok fazla hikaye var. Bu nedenle Suriye'nin Afrin ilçesinde düzenlemiş olduğumuz ampute halı saha maçı organizasyonu ile bu durumda olan sporcular güzel bir moral etkinliği geçirmiş oldular. Halı saha maçının sonunda iki takıma da çeşitli spor araç gereçlerinin olduğu hediye paketleri verdik" diye konuştu.

Maça Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz de katıldı.