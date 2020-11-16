Son dakika: Afrin'de araçla bombalı saldırı engellendi - Son Dakika

Son dakika: Afrin'de araçla bombalı saldırı engellendi
16.11.2020 20:59
Son dakika haberler: Suriye Milli Ordusu (SMO), Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcıyı (EYP) kontrollü şekilde imha ederek olası bir terör saldırısını engelledi.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Afrin ilçesinde PKK/ YPG'li teröristlerce bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcıyı (EYP) kontrollü şekilde imha ederek olası bir terör saldırısını engelledi.
Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrollü şekilde imha edildi. SMO, böylece olası bir terör saldırısını engellemiş oldu. Patlayıcının imha edilmesinin ardından çıkan yangın ise müdahale edilerek söndürüldü.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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