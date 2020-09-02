Afrin'de bin 100 aileye hijyen yardımı - Son Dakika

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan bin 100 aileye hijyen paketi ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi bin 100 aileye hijyen paketi ulaştırdı. Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, Afrin'de yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere yönelik yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Afrin ilçe merkezi ve kırsalındaki sivillere, içerisinde temel hijyen malzemelerinin bulunduğu paketleri dağıttıklarını belirten Tahiroğlu, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suriye'deki sivillere yönelik yardım çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Afrin'deki sığınmacı kamplarında yaşayan bin 100 aileye hijyen paketi dağıttık" dedi.