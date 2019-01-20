Afrin'de Bir Yıl Önce Asılan Türk Bayrağı Dalgalanmaya Devam Ediyor

- Afrin'de bir yıl önce asılan Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyorAFRİN - Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezindeki hükümet binasına asılan Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyor.

- Afrin'de bir yıl önce asılan Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyor



AFRİN - Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezindeki hükümet binasına asılan Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyor.

Tüm Türkiye'yi duygulandıran askerin, üç defa öpüp göndere çektiği bayrak bir yıl aranın ardından tekrar görüntülendi. Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Afrin kent merkezinde PKK/YPG terör mensupları binayı karargah olarak kullanıyordu.

Bir yıl önce ise Türk bayrağının çekildiği binada, Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyor.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Afrin Şehir Merkezinde Patlama: 4 Ölü, 11 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı

Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı

Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem