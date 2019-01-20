Son Dakika Haberleri: Afrin'de Bir Yıl Önce Asılan Türk Bayrağı Dalgalanmaya Devam Ediyor

Afrin'de Bir Yıl Önce Asılan Türk Bayrağı Dalgalanmaya Devam Ediyor

6 dakika önce

- Afrin'de bir yıl önce asılan Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyorAFRİN - Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezindeki hükümet binasına asılan Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyor.

- Afrin'de bir yıl önce asılan Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyor

AFRİN - Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezindeki hükümet binasına asılan Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyor.
Tüm Türkiye'yi duygulandıran askerin, üç defa öpüp göndere çektiği bayrak bir yıl aranın ardından tekrar görüntülendi. Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Afrin kent merkezinde PKK/YPG terör mensupları binayı karargah olarak kullanıyordu.
Bir yıl önce ise Türk bayrağının çekildiği binada, Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:20 Kaynak: İHA

Afrin, Genel
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