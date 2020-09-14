Son dakika haberi: - Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberine göre - Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

- Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk ederken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

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