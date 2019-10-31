Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralı
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Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki bir pazar yerinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
(İHA)
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