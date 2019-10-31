Son Dakika Haberleri: Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralı
Son Dakika Güncel Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralı

Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralı

14 dakika önce

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki bir pazar yerinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

(İHA)

Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 12 yaralı

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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