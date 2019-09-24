Son Dakika Haberleri: Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı
Son Dakika Güncel Haber

Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı

52 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Öte yandan Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesinde de aynı şekilde düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

Her iki saldırıda da çevrede hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cinderes ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'deki bu eylemlerin, terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden söz konusu iki alanı sık sık hedef alıyor.

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Thomas Cook'un iflasının ardından İngiliz turistler için görevlendirilen uçaklar Dalaman Havalimanına geldi
İkinci ortak harekat başladı: Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın doğusuna geçiyor Suriye'de teröristler mevzileri betonla güçlendirdi Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]