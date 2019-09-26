Son Dakika Haberleri: Afrin'de bomba yüklü aracın bırakılma anı kamerada
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Afrin'de bomba yüklü aracın bırakılma anı kamerada

2 gün önce

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde önceki gün infilak eden bomba yüklü aracın bırakılma anı kameralara yansıdı.

Afrin'de bomba yüklü aracın bırakılma anı kamerada, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde önceki gün infilak eden bomba yüklü aracın bırakılma anı kameralara yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bomba yüklü minibüsün ara sokağa 2 kişi tarafından bırakıldığı, faillerin olay yerinden telefonla konuşarak uzaklaştıkları görüldü.

Önceki gün Afrin'in Cinderes beldesinde Yalangoz Caddesi'ndeki bir benzin istasyonu yakınlarında gerçekleşen patlamada, 5 sivil hayatını kaybetmiş, 11 sivil yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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