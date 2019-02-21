Son Dakika Haberleri: Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 23 Yaralı

Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 23 Yaralı

41 dakika önce

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 23 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzey batısında yer alan Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bir hastane yakınında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. - AFRİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:17 Kaynak: İHA

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