Son Dakika Haberleri: Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 23 Yaralı

Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 23 Yaralı

1 saat önce

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzey batısında yer alan Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bir hastane yakınında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

(Mahmud AlHalbi/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:56 Kaynak: İHA

Suriye, Afrin, Güncel
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