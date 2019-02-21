Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 23 Yaralı
1 saat önce
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Suriye
'nin Afrin
ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzey batısında yer alan Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bir hastane yakınında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
(Mahmud AlHalbi/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:56 Kaynak: İHA
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