Son Dakika Haberleri: Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 3 Ölü

Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 3 Ölü

1 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu hayatını kaybetti.

Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 3 Ölü, System.String[]
Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu hayatını kaybetti.

Saldırı, sabah saatlerinde Yeni Afrin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özgür Suriye Ordusu gruplarından Ahhah El-Şarkiye'nin karargah olarak kullandığı binanın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın infilak etmesinin ardından bölgede bulunan 3 ÖSO mensubu hayatını kaybederken, çevredeki bazı kişiler ise yaralandı. Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, yaralılar ise tedavi için hastanelere kaldırıldı.

Afrin'de, 20 Ocak günü de bir midibüse konulan bombanın patlaması sonucu 4 kişi ölmüş, bölgedeki ikinci bir bomba yüklü araç ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edilmişti.

Suriye'de ise 16 Ocak tarihinden itibaren Menbiç, Haseke ve son olarak dün Lazkiye kentinde bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenlenmişti.

Görüntü Dökümü

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-Patlamanın olduğu bölgeden görüntü

GAZİANTEP, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:14 Kaynak: DHA

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