Son Dakika Haberleri: Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 10 yaralı, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Patlama sonrası bölgeden görüntü


Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci ortak harekat başladı: Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın doğusuna geçiyor
Suriye'de teröristler mevzileri betonla güçlendirdi "Günde 2-3 kez cinsel ilişkiye giriyorum" diyen model Alba Carrillo herkesi şaşırttı Erdoğan ve Merkel, New York'ta Güvenli Bölge'yi görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]