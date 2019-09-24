Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
'nin kuzeyinde Afrin
'e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Patlama sonrası bölgeden görüntü
İkinci ortak harekat başladı: Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın doğusuna geçiyor Suriye'de teröristler mevzileri betonla güçlendirdi "Günde 2-3 kez cinsel ilişkiye giriyorum" diyen model Alba Carrillo herkesi şaşırttı Erdoğan ve Merkel, New York'ta Güvenli Bölge'yi görüştü