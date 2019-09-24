Suriye ( DHA ) - Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Afrin 'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı

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