Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı
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Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralıSuriye (DHA) - Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:56 Kaynak: DHA
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı
Suriye (DHA) - Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
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