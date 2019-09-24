Son Dakika Haberleri: Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı
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Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralıSuriye (DHA) - Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı

Suriye (DHA) - Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı

Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:56 Kaynak: DHA
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