Son Dakika Haberleri: Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Terör Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Terör Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı

52 dakika önce

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca bomba yüklü otomobil infilak ettirildi.

Afrin'de Bomba Yüklü Araçla Terör Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
SURİYE'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca bomba yüklü otomobil infilak ettirildi. Terör saldırısında 1 kişi öldü, 7 kişi  yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) geçen yıl düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, öğleden sonra, bomba yüklü otomobil infilak ettirildi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çevredeki ev ve iş yerlerinde hasara yol açan terör saldırısında yaralananlar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. PKK/PYD'li teröristlerce gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonrası Afrin'de yerel polisler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, güvenlik önlemlerini artırdı. - Suriye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:38 Kaynak: DHA

Afrin, Güncel
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