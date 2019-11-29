Son Dakika Haberleri: Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı
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Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede de maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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