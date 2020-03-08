Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika

Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı

6 saat önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.

Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı, System.String[]

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Saldırıda birkaç sivil yaralandı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki El Mahmoudiya mahallesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar, patlama nedeniyle birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Saldırının terörist YPG/ PKK örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi. - AFRİN

Suriye, Afrin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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