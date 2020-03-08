- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika

- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı
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- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı
AFRİN - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Saldırıda birkaç sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki El Mahmoudiya mahallesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar, patlama nedeniyle birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Saldırının terörist YPG/ PKK örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.
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