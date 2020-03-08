- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika

- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı

6 saat önce

- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.

- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı

AFRİN - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Saldırıda birkaç sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki El Mahmoudiya mahallesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar, patlama nedeniyle birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Saldırının terörist YPG/ PKK örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.

- Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı

Suriye, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı
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