Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika

Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı
38 dakika önce
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Saldırıda birkaç sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki El Mahmoudiya mahallesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar, patlama nedeniyle birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Saldırının terörist YPG/ PKK örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.
(İHA)
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