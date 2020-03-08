Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki El Mahmoudiya mahallesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar, patlama nedeniyle birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Saldırının terörist YPG/ PKK örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.

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