Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı - Son Dakika

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez , Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

İlk belirlemelere göre en az 10 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

Suriye 'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, en az 10 sivil hayatını kaybederken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/ PKK 'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

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