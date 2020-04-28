Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı - Son Dakika

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez , Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alan eylemler düzenliyor.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerindeki birçok araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

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