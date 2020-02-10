Afrin'de bombalı araçla saldırı - Son Dakika
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Afrin'de bombalı araçla saldırı

6 saat önce

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlayan araçtan yükselen alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri ve çevrede toplanan insanlar görüldü. Yerel kaynaklar, patlamada yaralıların olduğunu belirtirken; can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Afrin'de bombalı araçla saldırı

Suriye, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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