Afrin'de bombalı araçla saldırı: 8 ölü - Son Dakika

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlayan araçtan yükselen alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri ve çevrede toplanan insanlar görüldü. Yerel kaynaklar, patlamada çok sayıda yaralının olduğunu, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Görüntü Dökümü

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-Araçtan yükselen alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yükselen dumanlar

-İnsanların görüntüleri