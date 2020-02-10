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Afrin'de bombalı araçla saldırı: 8 ölü
6 saat önce
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlayan araçtan yükselen alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri ve çevrede toplanan insanlar görüldü. Yerel kaynaklar, patlamada çok sayıda yaralının olduğunu, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
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